Um mineiro da Tanzânia tornou-se milionário da noite para o dia depois de ter vendido duas pedras preciosas em bruto, as maiores alguma vez encontradas no país.

Saniniu Laizer ganhou 3,4 milhões de dólares do governo pelas duas pedras, que tinham um peso combinado de cerca de 15 quilos.

Estas pedras, designadas de “Tanzanite” só são encontradas no norte da Tanzânia e costumam ser usadas para peças de joalharia.

Esta é uma das mais raras pedras da Terra e um geólogo local estima que esta pedra irá desaparecer num espaço de 20 anos.

A pedra preciosa desperta muito interesse devido à sua variedade de cores, incluindo verde, vermelho, lilás e azul. O seu valor é determinado pela raridade e pela sua pureza.

Laizer extraiu as pedras a semana passada. Uma pesava 9,2 quilos e a outra 5,8 quilos. Até agora, a maior Tanzanite a ser extraída pesava 3,3 quilos.

