Os talibãs mataram pelo menos dez membros de uma brigada de minas e explosivos na província de Baghlan, no norte do Afeganistão, disse hoje o ministério do Interior.

"Os talibãs entraram no complexo de uma agência encarregada das operações de desminagem (...) e começaram a disparar contra toda a gente", disse aos jornalistas o porta-voz do Ministério do Interior, Tareq Arian.

Já o porta-voz do governador da província de Baghlan, Jawed Basharat, disse à agência noticiosa France-Press (AFP) que o incidente ocorreu na terça-feira à noite numa área controlada por forças governamentais.

Os atacantes tinham os seus rostos cobertos por máscaras, disse.

O Afeganistão é um dos países mais com mais minas terrestres do mundo, uma consequência de décadas de conflito.

Nos últimos meses, a província de Baghlan tem sido palco de violentos confrontos, por vezes diários em alguns distritos, entre as forças governamentais e os talibãs.

A violência aumentou desde 01 de maio, quando as forças norte-americanas iniciaram a fase final da sua retirada, ordenada em abril pelo Presidente norte-americano, Joe Biden.

A retirada deverá ser concluída até 11 de setembro.