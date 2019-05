O ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, criou um projeto de lei que obriga os pais a vacinar os filhos contra o sarampo. Caso não cumpram com a lei, ficam sujeitos a multas ou até mesmo à expulsão das crianças das creches.

Uma iniciativa que surgiu depois deste tema – a obrigatoriedade da vacinação contra o sarampo - ter sido alvo de uma grande discussão na Alemanha.

Qualquer pessoa que vá a um jardim de infância, ou escola, deve estar vacinada contra o sarampo”, disse John Spahn enquanto explicava que os pais têm de mostrar um comprovativo de vacinação.

Segundo a agência Reuters, que cita o ministro da saúde alemão, os pais que não vacinarem os filhos "podem pagar multas acima dos 2.500 euros".

Spahn acredita que vai ter o apoio do governo conservador de Angela Merkel, do qual faz parte, e ainda dos socias democratas de esquerda para a aprovação do projeto de lei.

Em 2018, o sarampo matou 72 pessoas na Europa, sendo que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o número de pessoas infetadas nesse ano foi o maior da última década.

De acordo com a organização, no ano passado, cerca de 82 mil pessoas contraíram esta doença infeciosa em 47 dos 53 países do continente.

Em Nova Iorque, nos Estados Unidos, houve um município que, em março, declarou estado de emergência devido a um grave surto de sarampo, tendo as autoridades norte-americanas decidido banir a permanência de crianças não vacinadas em espaços públicos.