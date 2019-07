A Austrália pediu formalmente ao Governo chinês que liberte mulher e criança, que estão retidos na região autónoma de Xinjiang desde 2017. Mãe e filho viram os seus passaportes confiscados e desesperam por regressar à Austrália, onde têm à espera o marido e pai. Apesar de Nadila Wumaier não ter nacionalidade australiana, o filho tem. O ministro dos negócios estrangeiros chinês já reagiu, prometendo uma ponte de diálogo para resolver a situação.

Na Austrália, é Sadam Abudusalamu quem sofre. O homem alerta para a situação desde abril de 2018, altura em que as autoridades chinesas confiscaram o passaporte à sua mulher. Também ele de etnia uigur, nunca viu o filho, que nasceu já na China. O menino vai fazer dois anos em agosto.

