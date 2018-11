Duas pessoas morreram e 44 ficaram feridas num acidente com um autocarro no Mississippi, nos Estados Unidos, esta quarta-feira.

O acidente ocorreu pelas 12:35 ( hora local).

O condutor do autocarro, que partiu de Huntsville, no Alabama, terá perdido o controlo da viatura quando esta atravessava uma estrada coberta de gelo, em Byhalia.

De acordo com as autoridades, citadas pela imprensa norte-americana, as vítimas mortais são duas mulheres, de 61 e 70 anos.

O acidente fez ainda 44 feridos, que tiveram de ser transportados para o hospital. Três feridos ficaram em estado considerado grave.

Partes do Mississippi, bem como zonas de estados próximos, foram afetadas por uma tempestade de neve e de gelo esta quarta-feira.