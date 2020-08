Um gato que vive nas ruas de Wellington, capital da Nova Zelândia, está a concorrer ao prémio de cidadão do ano, ao lado de importantes personalidades do país, como a primeira-ministra Jacinda Arden, ou o secretário de Estado da Saúde, Ashley Bloomfield, que lidera a luta contra a covid-19 no país.

Mittens tem dez anos e é conhecido por todos. Simpático, o animal interage com todas as pessoas e, sem cerimónias, dorme e come em diversos estabelecimentos comerciais, casas, universidades e até em igrejas.

O gato, em tons de branco e castanho claro, não tem um dono fixo e é tratado e alimentado por todos os moradores locais.

Hands down the best thing about Wellington is there is an omnipresent cat called Mittens that roams the city and is basically a celebrity.



Often the paparazzi find him in the most random of spots throughout the city and post photos.

His Facebook fan page has 30,000 members. pic.twitter.com/sVkZLaDh3X