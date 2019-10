As autoridades britânicas conseguiram, na quinta-feira, um mandado para manterem detido o condutor do camião que tinha 39 cadáveres por mais 24 horas.

O condutor, identificado como Mo Robinson, de 25 anos, da Irlanda do Norte, foi detido logo após o veículo ter sido descoberto em Essex na madrugada de quarta-feira. Robinson tem sido interrogado pela polícia desde então, uma vez que não é claro o seu envolvimento neste caso.

Os pais de Robinson, que vivem em Laurelvale, no condado de Armagh, na Irlanda do Norte, foram visitar o filho a pedido da polícia, segundo o The Guardian.

Três residências na Irlanda do Norte foram alvo de buscas na madrugada de quarta-feira: a casa de Robinson, uma propriedade que o condutor partilhava com os pais e uma terceira morada em Armagh. Sabe-se que a polícia apreendeu vários objetos, entre os quais computadores.

O vereador de Laurelvale Paul Berry disse à Sky News que a família de Robinson é “muito respeitada na região e que está ativamente envolvida nas organizações da comunidade”.

As 39 vítimas encontradas no camião, 31 homens e oito mulheres, são de nacionalidade chinesa. Os corpos começaram, esta sexta-feira, a ser transportados para um hospital em Chelmsford.

A China apelou, entretanto, ao Reino Unido para aplicar um “castigo severo” aos envolvidos nestes mortes. O jornal estatal Global Times escreve que os britânicos devem assumir a responsabilidade do que aconteceu.

Ficou claro que a Grã-Bretanha e outros países europeus não cumpriram a sua responsabilidade em proteger estas pessoas”.

O camião, que foi registado na Bulgária, passou por três cidades da Bélgica e de França antes de entrar no Reino Unido, de acordo com o The Guardian.

O veículo foi encontrado na madrugada de quarta-feira no Parque Industrial de Waterglade, em Grays, Essex, pelas 1:40.

O caso está a chocar o Reino Unido e já é considerado a pior tragédia no país dos últimos 20 anos.

As autoridades não relacionaram formalmente as mortes ao tráfico de pessoas, mas as suspeitas apontam nesse sentido pela forma como as vítimas estavam amontoadas no interior do camião.