Uma nova espécie de morcego foi descoberta no Parque Nacional da Gorongosa (PNG), centro de Moçambique, elevando para 73 o número destes animais no país, anunciou esta terça-feira em comunicado a administração da área de conservação.

A nova espécie foi identificada por seis investigadores do Laboratório de Biodiversidade E.O. Wilson do PNG, adianta o comunicado.

"Estamos entusiasmados em adicionar uma nova espécie de morcego à lista das espécies encontradas em Moçambique", disse Piotr Naskrecki, diretor do Laboratório de Biodiversidade E.O. Wilson e um dos autores da descoberta.

A nova espécie foi coletada como parte das explorações da biodiversidade do PNG que está a ser realizada pelo laboratório.

O morcego, continua a nota de imprensa, foi batizado com o nome miniopteru wilsoni em homenagem ao famoso biólogo e fervoroso defensor da conservação da biodiversidade Edward. O. Wilson.

Além do PNG, a nova espécie encontra-se também nas montanhas do centro e norte de Moçambique e no sul do Maláui.

Os morcegos alojam-se em formações rochosas que circundam as plantações de café cultivadas à sombra da serra da Gorongosa e alimentam-se de insetos e à volta das plantas de café.

Acredita-se que têm um papel na eliminação de potenciais pragas.

Com cerca de 1.400 espécies conhecidas, os morcegos representam cerca de 22% de todas as espécies de mamíferos no mundo.