O Tribunal Judicial da Província de Sofala, na cidade da Beira, condenou esta quinta-feira à pena máxima de 30 anos de prisão cada um dos três homens acusados de assassinar a portuguesa Inês Botas em dezembro de 2017.

Danilo Lampião e Jonas Moiane ouviram hoje o acórdão na sala de audiências enquanto Isaías Mangote foi julgado à revelia, pesando sobre ele um mandado de captura - estava entre os 17 reclusos que em 2018 fugiram da Cadeia Central da Beira.

Os três foram ainda condenados ao pagamento de uma indemnização conjunta de 1,5 milhões de meticais (cerca de 21.600 euros) a favor dos familiares da vítima.

Subscrevemos na integra o pedido do Ministério Público em aplicar a pena máxima e se o código penal nos permitisse aplicar 50 ou 100 anos, nós chegaríamos lá sem hesitar, pela gravidade do crime", referiu o juiz, Domingos Muchinguere, em comentários dirigidos aos condenados após a leitura da decisão do coletivo.