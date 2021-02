A coleção de arte e mobiliário, com cerca de 600 peças, do designer de moda japonês Kenzo Takada, que morreu em outubro de 2020, vai ser leiloada a 11 de maio, em Paris, anunciou a leiloeira internacional Artcurial.

Pinturas, esculturas, mobiliário, vestuário e vários objetos pessoais e decorativos reunidos pelo primeiro estilista japonês a impor-se no mundo da alta costura parisiense, grande parte deles guardados na sua última residência, na capital francesa, vão ser expostos antes do leilão.

We've lined up a few surprises for the first semester of 2021, from Cartier at Home dedicated to the great jewellery House to the Maurice Houdayer Library or even the Kenzo Takada collection. Check out our full calendar! https://t.co/W1NcRqeDbo pic.twitter.com/ReG0GJGluK