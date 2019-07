Têm sido várias as polémicas em volta de Mohamed V e a ex-mulher Rihana Oksana Petra. Desta vez, o sultão da Malásia colocou em causa a paternidade do filho, Ismail Leon, de apenas dois meses.

Em declarações ao The Strait Times, um jornal de Singapura, Koh Tien Hua, advogado de Mohamed V, confirmou o divórcio com a ex-modelo russa Rihana Oksana Petra, de 27 anos, por quem renunciou ao trono em janeiro. O anúncio do divórcio já tinha sido feito, mas só agora foi oficializado.

Disse ainda que a separação se realizou de acordo com a Lei Sharia (Direito islâmico), com recurso ao "triplo talaq". Uma expressão que permite ao homem divorciar-se de imediato, e de forma irrevogável, repetindo três vezes a palavra "talaq" na presença de duas testemunhas muçulmanas. E foi isso que Mohamed V fez.

Rihana Oksana Petra não esteve presente na cerimónia em que se celebrou o divórcio. Quando foi confrontada com a notícia, respondeu ao portal de notícias malaio Malaysiakini que continuava casada. Assegurou que se iria divorciar, que estava na Rússia com o filho e não em Singapura a tratar do processo de separação. Uma versão que veio agora ser desmentida pelo advogado do monarca.

A senhora Rihana foi informada do divórcio irrevogável, no dia 22 de junho, através dos seus advogados e foi entregue uma cópia do certificado”, revelou Koh Tien Huan, ao The Strait Times.

No entanto, aquilo que causou polémica foram as declarações do advogado sobre a paternidade do filho de Mohamed V e Rihana, ao dizer que não existem provas que confirmem quem é o pai biológico do bebé de dois meses.

Não há evidência objectiva acerca de quem é o pai biológico do menino”.

Ainda assim, Rihana continua sem assumir, publicamente, a separação. A ex-modelo russa permanece ativa na sua conta de Instagram, na qual publicou ontem uma fotografia com o filho a agradecer o apoio que tem recebido.

O ex-rei da Malásia casou com Rihana em novembro do ano passado, em Moscovo. Um casamento surpresa que rompeu com as tradições monárquicas do país, uma vez que Mohamed V decidiu casar-se numa cerimónia privada, no estrangeiro.

O El País revela que os desentendimentos conjugais começaram quando se tornaram públicas imagens da participação de Petra num reality show russo, nas quais aparecia a ter relações sexuais com outro participante. Especula-se que este foi o principal motivo que levou o monarca a abdicar do trono, em janeiro deste ano. Desde que a Malásia se tornou numa monarquia parlamentar, Mohamed V foi o primeiro rei a abdicar do trono.