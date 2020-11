Uma peça alta, prateada e brilhante, aparentemente de metal, descoberta no deserto de Utah - e que gerou diversas teorias sobre sua origem, sugerindo até ser uma ação alienígena – desapareceu sem qualquer explicação.

A informação foi divulgada no sábado pelo Bureau of Land Management (BLM), a agência responsável pela gestão de terras públicas naquele estado americano.

A misteriosa peça ficou conhecida como Monólito de Utah.

O monólito foi removido por "desconhecidos" na noite de sexta-feira, disse a agência numa publicação no Facebook.

No passado dia 24, o monólito foi descoberto quando funcionários estatais estavam a contar ovelhas a partir de um helicóptero.

Esta é provavelmente a coisa mais estranha com que já me deparei em todos os meus anos de voo", contou o piloto do helicóptero, Bret Hutchings, à imprensa norte-americana.