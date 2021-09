Pelo menos três pessoas foram mortas no descarrilamento de um comboio de passageiros no estado de Montana, no noroeste dos Estados, no sábado, indicaram fontes oficiais.

Segundo as autoridades há também registo de vários muitos feridos.

O comboio Amtrak, que viajava entre Chicago (Illinois) e Seattle (estado de Washington), transportava aproximadamente 150 passageiros e 13 funcionários.

