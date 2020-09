A organização Sea-Watch acusou hoje a Itália de bloquear o seu avião de reconhecimento Moonbird, na ilha de Lampedusa, para evitar que sobrevoasse o Mediterrâneo central e alertasse sobre barcos com migrantes em perigo.

A porta-voz da organização não-governamental Sea-Watch na Itália, Giorgia Linardi, deixou hoje uma mensagem nas redes sociais dizendo que o Moonbird “não pode descolar de Lampedusa” desde sexta-feira, acusando o Governo italiano de impedir a sua tarefa de monitorização marítima no Mediterrâneo.

Linardi critica o Governo italiano, dizendo que, “com a cumplicidade da União Europeia, quer que o Mediterrâneo central se transforme num buraco negro”, no qual “ninguém se atreve a dizer o que está realmente a acontecer”.

E (o que está a acontecer) é que as pessoas ficam abandonadas durante horas, senão dias, com a cumplicidade das autoridades europeias que, como nós, as veem do ar; ou são devolvidas ilegalmente na Líbia ou abandonadas até desaparecerem ou chegarem sozinhas às costas de Lampedusa”, lamentou a responsável da Sea-Watch.