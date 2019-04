Pelo menos 15 civis do Mali foram mortos num ataque de homens armados não identificados, alegadamente dozos “caçadores tradicionais”, na região de Mopti (centro), disseram hoje fontes locais e da segurança à agência noticiosa espanhola EFE.

O ataque ocorreu na quinta-feira na localidade de Mondoro, quando um grupo de pessoas vestidas como os caçadores tradicionais começaram a disparar contra os habitantes, da etnia fulas, incendiaram casas e levaram gado.

As comunidades fulas suspeitam que o ataque foi realizado pelos dozos da etnia dos Dogon da milícia Dan Nan Amassagou, dissolvida pelo governo há quase um mês, explicaram à EFE fontes locais.

A agência noticiosa maliana AMAP informou que as forças militares e de segurança enviaram reforços para Mondoro para investigar as circunstâncias do ataque.

O ministro da Segurança do Mali, Salif Traoré, disse recentemente que a violência no país matou 440 civis e 150 militares (nacionais e estrangeiros) no primeiro trimestre de 2019, um dos períodos mais sangrentos dos últimos anos.

Aos conflitos tradicionais entre agricultores, pastores e caçadores, une-se agora a suspeita que recai sobre os fulas de conivência com os grupos ‘jihadistas’, segundo a EFE.