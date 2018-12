"A América perdeu um patriota e um humilde servidor", disse hoje o ex-Presidente dos Estados Unidos Barack Obama, referindo-se à morte do seu antecessor George Bush, que morreu na sexta-feira em Houston, com 94 anos.

As palavras de Barak Obama sublinhavam a contribuição de Bush para "reduzir o flagelo das armas nucleares e para formar uma ampla coligação internacional para expulsar um ditador do Kuwait".

Obama acrescentou que a diplomacia de George Bush ajudou a "terminar com a Guerra Fria sem se disparar um tiro".

Hoje, também, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou a "liderança inabalável" de George Bush.

"Através de sua autenticidade, do seu espírito e compromisso inabalável com a fé, a família e o seu país, o Presidente Bush inspirou gerações de cidadãos norte-americanos", afirmou Trump através de um comunicado divulgado a partir de Buenos Aires, onde participa na cimeira do G20.

O antigo Presidente dos Estados Unidos George H.W. Bush morreu aos 94, disse na sexta-feira o porta-voz da família, Jim McGrath.

Bush morreu pouco depois das dez horas da noite (04:00 em Lisboa) de sexta-feira, cerca de oito meses após a morte de sua esposa, Barbara Bush.

Bill Clinton destaca decência "inata e genuína" de George Bush

O ex-Presidente norte-americano Bill Clinton destacou a “decência inata e genuína” de George Bush. Numa declaração divulgada hoje, Clinton disse que vai ficar “para sempre grato” pela amizade que construiu com o homem que destituiu da Casa Branca após apenas um mandato.

Clinton, que venceu a George Bush nas eleições presidenciais de 1992, qualificou como raro o longo período de serviço público de George Bush, lembrando a sua carreira militar, no Congresso, nas Nações Unidas, na agência de informações norte-americana (CIA) e depois como vice-Presidente e como Presidente.

O ex-Presidente referiu que Bush nunca deixou de servir o país depois de ter deixado a presidência, lembrando o seu contributo em causas como a ajuda após o tsunami na Ásia ou depois do furação Katrina, nos Estados Unidos, em que trabalharam juntos.