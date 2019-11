Um dos mais famosos apresentadores da televisão brasileira, Gugu Liberato, morreu aos 60 anos em Orlando, nos Estados, anunciou na noite de sexta-feira a sua assessoria de comunicação, de acordo com a imprensa brasileira.

O portal de notícias brasileiro G1 refere que o apresentador lusodescendente estava internado desde quarta-feira num hospital na cidade de Orlando depois de sofrer uma queda em casa e bater com a cabeça.

A morte cerebral foi confirmada pelo médico Guilherme Lepski, neurocirurgião brasileiro contactado pela família e que chegou a Orlando na sexta-feira.

Na quarta-feira, Gugu tinha voltado para a sua casa em Orlando, nos Estados Unidos da América, após uma viagem à Ásia.

Ao subir ao sótão da sua casa para verificar o ar-condicionado, o apresentador pisou numa área feita de gesso (drywall) e caiu no chão da cozinha, de uma altura de quatro metros. Com a queda, bateu a cabeça e sofreu uma fratura na têmpora direita.

great presenter and talent finder one of the best of all time no doubt will be remembered forever and surely will have a little place in the sky for all the good things he did the creator is with you gugu liberato pic.twitter.com/cTtPsyGszU