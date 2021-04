O príncipe Philip, marido da rainha Isabel II, morreu esta sexta-feira, aos 99 anos. Nesse sentido, o Palácio de Buckingham afixou o tradicional anúncio no gradeamento do edifício e já colocou a bandeira a meia haste.

Numa nota na rede social Instagram, a família real disse que o duque de Edimburgo morreu "tranquilamente" esta manhã, no Castelo de Windsor.

Recorde-se que Philip se encontrava bastante debilitado depois de ter sido submetido a um procedimento cirúrgico para resolver um problema cardíaco pré-existente. Deu entrada no internamento no Hospital King Edward VII, um hospital privado no centro de Londres, a 16 de fevereiro.

O príncipe, que se retirou dos deveres públicos em 2017, completava 100 anos no dia 10 de junho, enquanto que a mulher, a rainha Isabel II, fará 95 já no próximo dia 21 de abril.

