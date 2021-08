Veterinários de todo o Reino Unido estão preocupados com o elevado número de casos de Pancitopenia que estão a afetar os gatos. A origem deste problema não é conhecida, mas os veterinários admitem que possa estar ligada à comida dos felinos e à presença de fungos alimentares, escreve o The Guardian.

A Pancitopenia é uma doença ligada ao sangue, onde é registada uma queda rápida de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Um facto que pode causar problemas graves.

O Colégio Real dos Veterinários (RVC) confirmou, esta semana ao The Guardian, ter conhecimento de, pelo menos, 528 casos nos últimos meses, sendo que 63,5% destes culminou com a morte do animal. A mesma instituição admite que o número real de casos possa ser bastante superior. Não só porque muitas situações não chegam aos consultórios, mas também porque nem sempre os veterinários comunicam os cados à RVC.

Em junho, alguns lotes de comida hipoalergénica da Sainsbury’s, foi retirada do mercado pela própria empresa. No entanto, o Colégio Real dos Veterinários e a Agência de Qualidade Alimentar britânica (FSA) decidiram abrir uma investigação ao incidente, mas ainda não há nenhuma conclusão.

A lentidão da investigação e a falta de informação a chegar aos donos de gatos, após mais de seis semanas da recolha dos lotes, não agrada a ninguém. Apesar da comida ser uma possibilidade para a origem dos casos, nenhuma possível causa irá ser deixada de lado.

O gato de Steven Barrett morreu na passada terça-feira e este dono de um felino que viu o seu animal perder a vida, lamenta que poucas pessoas tenham conhecimento da retirada dos lotes da Sainsbury’s e, por isso, possam estar a dar de comer aos animais produtos que podem levar à sua morte.

Freyja, tinha nove anos de idade e comia ração da Sainsbury’s. Nunca saia de casa. O dono não sabia da retirada de alguns produtos do mercado. Pouco tempo depois de acabar o saco de ração que tinha em casa, a gata começou a vomitar. Ele só percebeu que a ração tinha sido retirada do mercado quando tentou comprar e esta não aparecia disponível. Pesquisou o motivo e descobriu o pior. Ao fim de cinco dias doente, a gata acabou por morrer, contou ao The Guardian.

Quando tentou marcar consulta no veterinário habitual, não conseguiu devido ao elevado número de casos semelhantes. Quando perguntou qual era a comida habitual do animal, a rececionista disse-lhe para tentar uma consulta de urgência com outro veterinário.