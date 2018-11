Um casal de noivos de Nova Jérsia, nos EUA, morreu num acidente de viação quando ia caminho do próprio casamento. Kathryn Schurtz e o noivo, Joseph Kearny, foram vítimas de um choque em cadeia na estrada interestadual I-78 em Berks County, na Pensilvânia, na última quarta-feira.

De acordo com a Polícia Estadual, citada pela WABC-TV, um camião bateu na traseira de um automóvel, provocando o choque em cadeia, que envolveu cinco veículos comerciais e o veículo ligeiro, onde seguiam os noivos.

O casal, que estava a caminho de Pittsburgh, a cidade natal do noivo, para a cerimónia, morreu no local e outras três pessoas ficaram gravemente feridas.

De acordo com o próprio obituário, Kathryn Schurtz, de 35 anos, residia na cidade de Jersey e era chefe do departamento de parcerias de plataformas na empresa Oracle Data Cloud, em Nova Iorque.

Kathryn Schurtz cresceu em Fanwood, localidade no Estado norte-americano de Nova Jérsia, formou-se no liceu Union Catholic High School, em Scotch Plains, em 2001. Estudou na Universidade George Washington, onde se diplomou em Artes Liberais e ganhou um MBA em Notre Dame.

Será lembrada pelo seu apetite voraz por leitura, pelo amor por cozinhar e pelas novas aventuras que gostava de ter com Joseph", pode ler-se no obituário.

Relativamente Joseph Kearny, ainda não foram divulgadas informações.

A tia do noivo foi uma das familiares do casal que lamentou a perda com uma publicação no Facebook.

As nossas vidas mudaram tragicamente na última quarta-feira. O nosso sobrinho Joseph Kearney e a sua noiva Kate Schurtz foram mortos num acidente de carro quando saíram de casa para o casamento que seria naquele dia. Eles eram as brilhantes luzes que foram apagadas demasiado cedo”, escreveu a tia do noivo.

A mãe de Kathryn Schurtz era ex-vereadora da cidade de Fanwood e o Conselho de Distrito da cidade publicou no Facebook uma mensagem de condolências.

Os nossos corações vão para a ex-vereadora da Fanwood, Karen Schurtz, que perdeu a sua filha e o futuro genro num acidente de carro a caminho do casamento na semana passada. Lamentamos muito."

O funeral do casal vai ser realizado esta terça-feira, em Scotch Plains, Nova Jérsia.