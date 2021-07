Um homem de 51 anos morreu após ter sido atacado por um tubarão, numa praia em Jaboatão dos Guararapes, no estado brasileiro de Pernambuco. O ataque ganhou ampla dimensão mediática devido à violência do incidente, depois de a vítima ter sido regatada pelos bombeiros com algumas partes do corpo amputadas.

O ataque aconteceu este sábado, numa área conhecida como Igrejinha da Piedade, onde já foram registados 12 ataques de tubarão. A vítima acabaria por chegar sem vida ao hospital.

De acordo com testemunhas no local, citadas pelo jornal brasileiro G1, a vítima estaria na praia a beber com um grupo de amigos quando, por volta das 14 horas, entrou no mar para se refrescar. Segundo a testemunha, havia outra pessoa no mar, para além da vítima.

Era um amigo meu que estava no mar com a pessoa que foi atacada. De repente, ele viu o homem se debatendo. Havia muito sangue na água", revelou a testemunha.

As imagens do homem caído na areia da praia, junto ao mar, rodeado de polícias e de bombeiros, estão a tornar-se virais e estão a ser amplamente partilhados no WhatsApp.

As autoridades não sabem, para já, qual a espécie de tubarão que atacou o homem de 51 anos, mas acreditam tratar-se um tubarão-cabeça-chata. Desde 1992, foram 62 incidentes e 25 óbitos, no estado brasileiro.