As autoridades encontraram os restos mortais de seis das sete pessoas que seguiam num helicóptero de turismo que desapareceu quinta-feira ao largo da costa do Havai, Estados Unidos.

As buscas pela última pessoa desaparecida serão retomadas pela manhã, embora não exista qualquer sinal de que tenha sobrevivido, acrescentaram as autoridades locais.

O helicóptero, que levava o piloto e seis passageiros, entre os quais dois menores, despenhou-se no parque natural Koke'e, na ilha de Kauai, no noroeste do arquipélago.

O proprietário do helicóptero deu o alerta 45 minutos após a hora prevista para o regresso do aparelho.