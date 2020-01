Morreu o artista norte-americano John Baldessari. Um dos maiores nomes da arte conceptual, morreu na semana passada, aos 88 anos, mas a notícia da sua morte só foi oficializada este domingo.

Ao longo de uma longa carreira, o californiano fez várias exposições em Portugal, em locais como o museu da Gulbenkian ou no Centro Cultural de Belém.

John Baldessari tem obra espalhada por alguns dos museus mais importantes do mundo, como o MoMA, em Nova Iorque. Em Portugal tem obras nas exposições do Museu de Arte Contemporânea de Serralves e no Museu Berardo.

Alguns dos seus trabalhos mais conhecidos consistem em fotografias posteriormente editadas, como é o caso de Stonehenge (Com Duas Pessoas) Laranja).