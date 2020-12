Morreu esta quinta-feira Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil e conhecido por ser um símbolo dos banqueiros. Segundo o Banco Safra, o homem forte da instituição morreu aos 82 anos de causas naturais.

Joseph Safra liderou o banco num dos períodos mais conturbados, a crise mundial ocorrida em 2008, na sequência da queda do banco Lehman Brothers. A Folha de São Paulo conta que o banqueiro tinha, à altura, mais de 247 milhões de euros aplicados por clientes de Bernard Madoff, que acabaria detido e condenado por um esquema ilegal de fraude.

Contudo, o ano de 2008 viu a fortuna de Joseph Safra duplicar, tornando-se à altura o segundo homem mais rico do mundo.

Com o planeta mergulhado num novo cenário de crise, desta vez provocado pela pandemia de covid-19, o banqueiro viria a subir ao topo dos mais ricos do Brasil em 2020, com a revista Forbes a avaliar a sua fortuna em cerca de 19 mil milhões de euros.