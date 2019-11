Morreu o apresentador, poeta e crítico Clive James. O anúncio foi feito pela agência do britânico que divulgou um comunicado da família.

Clive James morreu, no domingo, aos 80 anos vítima da doença terminal que lhe tinha sido diagnosticada há dez anos.

United Agents on behalf of Clive James' Family announce the following statement. pic.twitter.com/4GwnXUQAzf