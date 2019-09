O fotógrafo Robert Frank morreu, esta segunda-feira, aos 94 anos, no Canadá. Considerado um dos grandes profissionais da fotografia do século XX, morreu na cidade de Iverness, no estado da Nova Escócia.

O anúncio da morte do artista foi confirmado por Peter MacGill, da agência Pace-MacGill Gallery, que o representava.

Robert Frank vivia há vários anos com a sua mulher, nos Estados Unidos. Nascido na Suíça, mudou-se para a América do Norte em 1947, acabando por publicar o livro 'The Americans', um dos mais icónicos da sua obra.

Entre outros trabalhos, Robert Frank realizou um documentário sobre a banda Rolling Stones. 'Cocksucker Blues' descreve a digressão da banda britânica no ano de 1972.