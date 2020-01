Pilar de Borbón, irmã do rei Juan Carlos, morreu esta quarta-feira aos 83 anos, vítima de um cancro no cólon. A doença tinha sido comunicada pela própria infanta de Espanha há um ano.

A também duquesa de Badajoz estava internada no Hospital Internacional Ruber, em Madrid, desde domingo.

De acordo com a imprensa espanhola, no momento do seu falecimento, dona Pilar tinha junto a si os cinco filhos, os netos, a irmã infanta Margarida e os reis eméritos, dom Juan Carlos e dona Sofia.

O corpo de Pilar de Borbón estará em câmara ardente a partir desta tarde, em sua casa, na urbanização Puerta de Hierro de Madrid.

Os reis Filipe e Letizia prestarão a sua homenagem à infanta de Espanha esta tarde.