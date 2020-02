Morreu Jhon Jairo Velásquez, mais conhecido como Popeye, o mais conhecido assassino contratado por Pablo Escobar. Popeye foi um dos maiores criminosos que o mundo alguma vez conheceu. Chegou a admitir numa entrevista à comunicação social que matou 300 pessoas com as próprias mãos e outras 3.000 foram a mando dele, fora aqueles que alega não se lembrar.

Jhon Jairo Velásquez, de 57 anos, morreu na quinta-feira no Instituto Nacional do Cancro (Instituto Cancerológico Nacional), em Bogotá, na Colômbia, sob custódia de agentes prisionais. No dia 31 de dezembro do ano passado, tinha sido transferido da prisão La Picota para o instituto devido a um cancro no esófago que se tinha espalhado por outras zonas do corpo.

Popeye nasceu na cidade de Medellín, numa família de classe média alta. Saiu em liberdade em 2014 depois de cumprir 23 anos de prisão - pelo assassinato de Luis Carlos Galán, candidato à presidência da Colômbia em 1989 -, mas foi novamente detido em maio de 2018 por roubar a várias pessoas bens que tinha adquirido com dinheiro dos tempos em que pertencia ao cartel de Escobar.

Chegou a ser um sucesso no Youtube por partilhar pormenores da sua vida na altura, por comentar temas políticos e responder aos seguidores. Em agosto de 2015, o sicário de Escobar publicou o primeiro vídeo na plataforma, com uma entrevista sobre a fuga da prisão do traficante mexicano Chapo Guzmán. Alguns desses vídeos chegaram a alcançar um milhão de visualizações.