Thomas Oppermann, vice-presidente do parlamento alemão e membro do partido social-democrata (Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD), morreu na passado domingo. Tinha 66 anos.

De acordo com o DW News, Oppermann desmaiou na noite de domingo antes de uma emissão televisiva no jornal do ZDF, tendo sido levado de imediato para o hospital.

Bundestagsvizepräsident Thomas #Oppermann ist gestorben. Der 66-Jährige ist am Sonntagabend bei TV-Arbeiten mit dem ZDF zusammengebrochen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. — ZDF heute (@ZDFheute) October 26, 2020



Thomas Oppermann iniciou a sua carreira política em 1980.

Entre 2013 e 2017, foi líder o partido parlamentar do SPD no parlamento, tendo assumido o cargo de vice-presidente do Bundestag (parlamento alemão) em 2017.

Nasceu a 27 de abril de 1954, na cidade de Warendorf.

"Grande choque" e "profunda tristeza". As reações de algumas figuras políticas

Foram várias as figuras políticas que reagiram à morte inesperada de Thomas Oppermann. Norbert Walter-Borjans, atual líder do SPD, reagiu na rede social Twitter: "foi um grande choque para todos".

Ein schwerer Schock für uns alle. Thomas Oppermann ist gestern plötzlich und unerwartet gestorben. Wir sind tief erschüttert und trauern mit seinen Angehörigen. — Norbert Walter-Borjans (@NowaboFM) October 26, 2020

Hubertus Heil, ministro do trabalho, falou em "profunda tristeza" e disse que o "colega e camarada" Oppermann "prestou um grande serviço ao nosso país" com "paixão e inteligência".

Die Nachricht vom plötzlichen Tode meines Kollegen und Genossen Thomas Oppermann erfüllt mich mit tiefer Trauer. Thomas hat sich mit Leidenschaft und Verstand um unser Land und die Sozialdemokratie verdient gemacht. Meine Gedanken sind bei seiner Familie. — Hubertus Heil (@hubertus_heil) October 26, 2020

O vice-chanceler alemão e ministro das finanças, Olaf Scholz, disse que o país "perdeu um político talentoso" e "excecional".

Der Tod von Thomas Oppermann ist ein Schock für uns alle. Unser Land verliert einen versierten Politiker, der Bundestag einen herausragenden Vizepräsidenten und die SPD einen leidenschaftlichen und kämpferischen Genossen. Wir alle verlieren einen Freund - und sind traurig. — Olaf Scholz (@OlafScholz) October 26, 2020

Em comunicado, Angela Merkel disse ter ficado "chocada e triste com a morte prematura de Thomas Oppermann".

Como vice-presidente do Bundestag, ele prestou um excelente serviço ao nosso parlamento em tempos turbulentos", escreveu.

O partido SPD também publicou uma nota na rede social Twitter a lamentar o sucedido.