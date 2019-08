Foi encontrado o cadáver de Nora Quoirin, a adolescente de 15 anos que estava desaparecida em Dusan, uma região turística da Malásia, desde o passado dia 4 de agosto. "A família confirmou que o corpo encontrado é, efetivamente, o de Nora Anne", disse o chefe da polícia local, Datuk Mohamad Mat Yusof, citado pelo The Guardian. "Ambos os pais confirmam-no", acrescentou.

Esta terça-feira, dois caminhantes tinham descoberto um cadáver junto a uma queda de água na região turística de Dusan, na Malásia.

A instituição de solidariedade Lucie Blackman Trust, que está a acompanhar a família da vítima, também confirmou a informação no Twitter.

Media release - Body found in search for Nora Quoirin - identification confirmed. Our thoughts and support continue to be with the family. pic.twitter.com/Qb9rJfFQNw