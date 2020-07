O primeiro-ministro da Costa do Marfim, Amadou Gon Coulibaly, morreu esta quarta-feira aos 61 anos numa clínica na capital económica, Abidjan, para onde tinha sido transferido após ter-se sentido mal durante a reunião do Conselho de Ministros, anunciou a presidência.

Entristece-me profundamente anunciar que o primeiro-ministro, Amadou Gon Coulibaly, chefe do Governo, nos deixou no início desta tarde, depois de participar no Conselho de Ministros”, afirmou o secretário-geral da presidência, Patrick Achi, na televisão pública do país, ao ler uma declaração do Presidente, Alassane Ouattara.