Um homem de 77 anos é a primeira vítima mortal de um surto de Vírus do Nilo Ocidental que está a atingir a cidade de Sevilha, em Espanha. O doente acabou por morrer na sequência de uma meningoencefalite, avança esta quinta-feira a agência de notícias Efe.

Natural da localidade de La Puebla del Río, o homem estava internado nos cuidados intensivos do Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha.

Este surto já chegou a 35 pessoas, das quais 32 estão internadas, seis delas em unidades de cuidados intensivos, segundo os últimos dados das autoridades de saúde da Andaluzia. A idade média dos doentes infetados é 60 anos, sendo que 71% dos doentes são homens.

O surto do Vírus do Nilo Ocidental surgiu depois de terem sido detetados vários mosquitos nas margens do rio Guadalquivir, sendo que a população desses insetos cresceu cerca de 30% no último ano, segundo o El País.

Este tipo de vírus viaja, sobretudo, através de aves migratórias que são picadas por mosquitos e que se tornam portadoras da doença, que acaba por ser transmitida aos humanos, mas também aos cavalos, que são animais especialmente sensíveis à doença.

O vírus é transmitido pelo mosquito Culex, um inseto comum na Península Ibérica, e provoca a morte em 0,1% dos infetados, sendo que 80% dos casos costumam ser considerados assintomáticos, segundo a Organização Mundial de Saúde. As complicações mais graves surgem quando existe afetação das meninges, membranas que revestem e protegem o cérebro.

A Direção-Geral da Saúde refere, através do seu site, que este tipo de vírus é comum no sul da Europa, mas este surto em Espanha está a causar especial alarme nas autoridades.

A mesma nota da autoridade de saúde em Portugal releva que este tipo de doença não é transmissível entre humanos, sendo que o contágio só se pode dar numa relação mosquito-humano.