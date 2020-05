A Alemanha registou um aumento de 1.737 novos casos diagnosticados para um total de 154.175, o que se traduz num abrandamento em relação aos últimos dias, de acordo com o Instituto Robert Koch (RKI).

Os números oficiais revelam ainda que os casos considerados curados são agora aproximadamente 112.000, uma subida de 2.200 nas últimas 24 horas.

Houve um aumento de 140 vítimas mortais para um total de 5.640, sendo a Baviera o estado federado mais afetado do país, com 1.596 óbitos e um total de 40.912 casos diagnosticados.

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, alertou hoje para os riscos da reativação precipitada do turismo a meio da pandemia de covid-19.

“Uma corrida na Europa para ver quem permite primeiro viagens turísticas implica riscos que não podemos assumir”, sublinhou em declarações ao “Bild am Sonntag”.

O responsável pela pasta dos Negócios Estrangeiros recordou os contágios na estação de ski de Ischgl, considerado um dos fatores que contribuiu para a aceleração da propagação do novo coronavírus na Alemanha e frisando que é algo “que não se deve repetir”.

Para Maas a Europa precisa de desenvolver critérios comuns para regressar à liberdade de viajar, sem “destruir os sucessos alcançados com muito trabalho”.

Berlim diz que China pressionou Governo para elogiar a sua resposta à pandemia

O regime chinês terá tentado pressionar o Governo alemão para fazer comentários positivos sobre a gestão de Pequim da pandemia da covid-19, afirmou o executivo liderado por Angela Merkel, numa resposta a uma pergunta parlamentar.

O Governo alemão teve conhecimento de "contactos de diplomatas chineses com funcionários alemães com o propósito de conseguir comentários positivos sobre a gestão da pandemia por parte da República Popular da China", refere a resposta do Governo a uma pergunta de uma deputada, cuja autenticidade foi hoje confirmada pelo Ministério do Interior alemão, depois da sua divulgação no jornal Welt am Sonntag.

Na resposta a uma pergunta da deputada de Os Verdes Margarete Bause, o Governo refere que funcionários do Ministério do Interior foram contactos por diplomatas chineses com esse propósito.

O executivo alemão, de acordo com a resposta, não foi atrás da vontade dos diplomatas chineses.

"Do ponto de vista do Governo federal, a transparência tem um papel chave na luta contra a pandemia e deixámos isso claro à República Popular da China", refere.

Na mesma resposta à deputada, o Governo destaca os esforços de Pequim na luta contra o novo coronavírus e assinala que, dentro de uma relação estratégica, há contactos permanentes com a China em tornos de diversos assuntos, entre eles a pandemia.

A deputada Margarete Bause, em declarações ao Welt am Sonntag, criticou a atitude do executivo alemão diante da China e disse que a resposta do Ministério do Interior mostrava uma vez mais o medo de Berlim a pronunciar-se de forma crítica diante de Pequim.