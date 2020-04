O ministério da Saúde espanhol atualizou esta quarta-feira os número relativos à pandemia Covid-19, revelando que morreram 757 pessoas nas últimas 24 horas, aumentando para 14.555 o número total de vítimas mortais.

O número de casos totais é agora de 146.690, mais 6.180 que no último balanço. Registam-se ainda 48.021 doentes recuperados do novo coronavírus.

A contagem absoluta de casos internados em unidades de cuidados intensivos também voltou a aumentar, e está agora nos 7.132. A taxa de letalidade de Covid-19 em Espanha está agora próxima dos 9,9%.

A região mais afetada continua a ser a comunidade de Madrid, com mais de 42 mil casos confirmados. Seguem-se a Catalunha (mais de 29 mil) e as duas províncias de Castilla La Mancha e Castilla y León.

Espanha continua, assim, a ser o segundo país do mundo com mais casos confirmados (atrás dos Estados Unidos) e também com mais óbitos registados (atrás de Itália).