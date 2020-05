A Espanha registou mais 87 mortos nas últimas 24 horas.

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sanchez, anunciou ontem que vai prolongar o estado de emergência no país durante “cerca de um mês”, para que esteja ativo até ao final da última etapa do desconfinamento.

O estado de emergência em Espanha já foi prolongado quatro vezes, sendo que o atual deveria terminar em 24 de maio.

Decretado em 14 de março, esta exceção à normalidade permitiu ao Governo recuperar o controlo de poderes num país altamente descentralizado e limitar a circulação de pessoas, tendo sido considerado um dos mais rigorosos confinamentos do mundo.

Esta quinta extensão do prazo terá de ser aprovada pelo congresso dos deputados, onde o partido do Governo está em minoria e onde a oposição de direita recusou votar o prolongamento anterior.

A Espanha, um dos países mais afetados pela pandemia da Covid-19 no mundo, com mais de 27.000 mortes, lançou na segunda-feira passada o levantamento progressivo das restrições associadas ao coronavírus em metade do país.