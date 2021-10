Pelo menos 50 pessoas morreram e mais de 90 ficaram feridas esta manhã no Afeganistão depois de uma explosão numa mesquista da comunidade xiita, de acordo com a AFP. O incidente ocorreu numa mesquita localizada na província de Kunduz, num momento em que decorria uma oração daquela minoria religiosa.

O porta-voz dos talibã, Zabihullah Mujahid, confirmou no Twitter que vários “compatriotas” foram mortos e outros ficaram feridos como resultado desta explosão, e garantiu que as forças especiais dos talibã já estão no local do incidente para investigar o que provocou a explosão. Até ao momento, nenhum grupo reivindicou o sucedido.