Uma vala comum com os restos mortais de 215 crianças foi encontrada num antigo colégio para indígenas, na cidade Kamloop, no Canadá.

Ao que tudo indica as crianças eram alunos da Kamloops Indian Residential School, na Columbia Britânica, que fechou em 1978.

As escolas residenciais eram internatos obrigatórios administrados pelo Governo do Canadá e pelas autoridades religiosas durante os séculos XIX e XX com o objetivo de assimilar à força os jovens indígenas.

O primeiro-ministro Justin Trudeau já disse que esta era uma "dolorosa lembrança" de um "capítulo vergonhoso da história de nosso país".

