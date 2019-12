Três membros da mesma família britânica morreram na véspera de Natal durante umas férias em Espanha, avança o The Guardian.

As mortes aconteceram no Club La Costa World, perto de Málaga, alegadamente quando uma menina de nove anos se viu em dificuldades na piscina e o pai, de 52 anos, e o irmão, de 16, tentaram salvá-la. Todos acabaram por morrer afogados. O pai e a criança tinham nacionalidade britânica, o adolescente teria nacionalidade norte-americana.

A direção do resort explicou em comunicado que "os hóspedes foram encontrados sem sentidos numa das piscinas do hotel. Os serviços de emergência foram chamados e administraram os primeiros socorros", mas já nada havia a fazer.

Mergulhadores da polícia estiveram também no local para inspecionar a piscina do resort. A mulher e mãe das vítimas está a receber apoio no local, prestado através do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico.