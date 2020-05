Itália superou, neste sábado, a barreira dos 100.000 doentes curados da Covid-19, segundo o último balanço da proteção civil.

Nas últimas 24 horas, mais 4.008 pacientes superaram a doença, uma subida de 4,05%, elevando o total para 103.031.

Relativamente ao dia anterior, registaram-se mais 194 mortos (0,64%), para um total de 30.395.

Foram, também, contabilizados mais 1.083 casos positivos (0,5%). Sobe, assim, para 218.268 o número de infetados desde o início do surto no país, ainda que os casos ativos estejam a baixar diariamente nas últimas semanas. Há, agora, 84.842 infetados, menos 3.119 que no balanço de sexta-feira.

Permanecem hospitalizados 13.834 doentes, havendo 1.034 nos cuidados intensivos, menos 134 que na véspera.

Itália iniciou, a 4 de maio, uma retoma gradual de algumas atividades económicas.

Na segunda etapa do alívio do confinamento está prevista a abertura de mais lojas e museus, para o dia 18 de maio, e no dia 1 de junho será a vez de restaurantes, bares, cabeleireiros e empresas similares.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France Presse (AFP), a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 274 mil mortos e infetou mais de 3,9 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.