Duas pessoas foram detidas esta segunda-feira após um bebé ter sido encontrado morto num parque de estacionamento perto de um supermercado no Reino Unido.

De acordo com a polícia de West Midlands (condado que inclui as cidades de Birmingham, Wolverhampton e Coventry), uma mulher de 21 anos e um homem de 36 anos estão em prisão preventiva por serem suspeitos no caso da morte do menino.

No domingo, a polícia lançou um apelo por informações que possam ajudar a encontrar a mãe do bebé depois de o corpo ter sido encontrado em frente a um supermercado da marca Morrisson’s na cidade de Wolverhampton.

Fonte policial identificou entretanto a mãe que deu entrada de urgência no hospital.

A polícia está a investigar as circunstâncias em que o bebé morreu e afirma que um exame post-mortem será realizado à vítima.

Tim Draper, da unidade de proteção pública da polícia de West Midlands, descreveu ao jornal The Guardian o caso como “avassalador”.

Esta foi uma notícia devastadora, que eu sei que chocou e entristeceu muitas pessoas”, disse.

Draper fez ainda um pedido público: “Peço às pessoas que não especulem sobre as circunstâncias desta tragédia. É inútil para a nossa investigação. Estamos a trabalhar com dignidade e cuidado”.