A Bélgica ultrapassou esta quinta-feira a barreira das mil mortes por Covid-19, segundo dados divulgados pela autoridade de saúde federal do país.

O balanço desta quinta-feira indica 1.011 mortes e 15.348 casos confirmados por testes de laboratório.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 905 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 46 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 176.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 490 mil infetados e cerca de 33.000 mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 13.155 óbitos em 110.574 mil casos confirmados até quarta-feira.