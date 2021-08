Dois irmãos morreram colhidos por um comboio durante homenagem a irmão que morreu no mesmo local.

A tragédia, que vitimou três irmãos, entre os 20 e os 29 anos, aconteceu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, no espaço de uma semana.

Pablo Tiquiram Us, de 29 anos, e Jose Tiquiram Us, de 20, morreram na terça-feira, sete dias depois de o irmão do meio, Baltazar Tiquiram Us, de 27, ter morrido precisamente no mesmo local, de acordo com a polícia de Charlotte-Mecklenburg, ainda que em circunstâncias diferentes, uma vez que Baltazar foi colhido mortalmente quando atravessava de carro a linha.

Eles estavam a assinalar os sete dias da morte do irmão, com um memorial junto ao local onde ele morreu. Infelizmente, os dois irmãos também foram colhidos mortalmente por um comboio, não tendo resistido à gravidade dos ferimentos. Não consigo imaginar uma perda destas, em circunstância tão trágicas, no espaço de uma semana", disse um porta-voz da polícia, em conferência de imprensa, citado pela imprensa norte-americana.

Segundo estatísticas oficiais, quase 1.000 pessoas morrem em acidentes relacionados com comboios. E a Carolina do Norte está classificada no 13.º lugar entre os estados com as maiores colisões de travessia da linha.