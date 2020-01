Pelo menos três pessoas morreram esta quarta-feira nos incêndios florestais que estão a devastar o sudeste da Austrália, anunciaram as autoridades locais, elevando para 16 o número de mortos desde o início fogos, em setembro.

O balanço foi avançado em conferência de imprensa, em Sydney, pelo comissário adjunto da Polícia de Nova Gales do Sul, Gary Worboys, que acrescentou que uma pessoa está desaparecida.

Cerca de 50.000 casas estão sem eletricidade na costa sul daquele estado, o mais afetado pelos incêndios e onde cerca de 2.500 operacionais combatem mais de uma centena de fogos.

Os bombeiros estão hoje aproveitar as temperaturas menos extremas e os ventos mais fracos, enquanto as autoridades esperam que as condições meteorológicas favoreçam novamente a progressão dos incêndios a partir de sábado.

O chefe de governo do estado de Vitória, Daniel Andrews, indicou que já foram enviados alimentos, água e combustível para as áreas atingidas pelos incêndios, principalmente na região de Gippsland Oriental.

Helicópteros militares e barcos da polícia e da marinha foram destacados para ajudar na retirada de milhares de pessoas que se refugiaram numa praia na cidade de Mallacoota, em East Gippsland.

Os incêndios na Austrália, considerados dos piores das últimas décadas, já queimaram mais de três milhões de hectares desde setembro.