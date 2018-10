As autoridades elevaram, esta terça-feira, para 1.234 o número de mortos causados pelo sismo de magnitude 7,5 seguido de tsunami que abalou a Indonésia na sexta-feira.

Numa conferência de imprensa em Jacarta, o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, disse que há 799 pessoas gravemente feridas, acrescentando que nas comunidades de Sigi e Balaroa ainda não foram contabilizadas as vítimas, pelo que o número poderá ser mais elevado.

Entretanto, um dos primeiros voos de evacuação de uma zona devastada pelo terremoto na região central da Indonésia desembarcou em Java Oriental.

O avião de transporte militar C130, que chegou hoje a um aeroporto militar, transportou dezenas de pessoas, incluindo vítimas feridas que precisavam de mais cuidados e tratamento. Partiu da cidade de Palu, onde centenas de pessoas ainda estão à espera para serem retiradas.

Andi Wijaya, o comandante da base do aeroporto em Java Oriental, diz que sete aeronaves estavam prontas para participar nas operações de evacuação, mas as tripulações têm de ser convocadas para se preparar para os voos.

A situação está cada vez mais desesperante nas áreas severamente danificadas da ilha central de Sulawesi, onde as pessoas estão a ficar sem comida, combustível e outros bens essenciais. O terremoto de magnitude 7,5 na sexta-feira e o tsunami causaram pelo menos 1.234 mortes, mas algumas áreas fora de Palu ainda não foram alcançadas.

O número foi atualizado horas depois dos corpos de 34 estudantes terem sido encontrados dentro de uma igreja na ilha de Sulawesi, que sucumbiu devido ao sismo, disse a Cruz Vermelha.

De acordo com a porta-voz da Cruz Vermelha local, Aulia Arriani, 52 estudantes de teologia continuam desaparecidos.

"No total foram encontrados trinta e quatro corpos pelas equipas de resgate", disse Aulia Arriani, afirmando que os 86 estudantes participavam num retiro religioso no distrito de Sigi Biromaru, no norte da ilha.