Três crianças foram mortas por leões, esta quinta-feira, perto da reserva natural de Ngorongoro, na Tanzânia. De acordo com as autoridades, os jovens teriam entrado na floresta em busca de alguns animais desaparecidos.

As crianças, com idades entre os nove e os 11 anos, que pertencem a uma comunidade nómada, tinham acabado de chegar a casa vindos da escola, quando se aventuraram no interior de uma zona florestal perto de Ngorongoro, em busca de gado perdido.

Justine Masejo, chefe da polícia local, revelou esta terça-feira que para além das três crianças que vieram a morrer, uma outra ficou ferida.

Gostava de encorajar as comunidades nómadas em redor das áreas reservadas para tomarem precauções contra animais ferozes, especialmente quando encarregam os filhos de cuidar do gado”, afirmou Masejo.

A região do Ngorongoro, no norte da Tanzânia, é considerada património mundial e é o habitat de várias espécies perigosas como leões, chitas e leopardos. As autoridades do país permitem que várias comunidades, incluindo a comunidade nómada Maasai, pastem rebanhos no interior das reservas naturais, muitas vezes em proximidade de leões e leopardos.

Conflitos entre estes grupos e animais selvagens são comuns, uma vez que os animais atacam gado e destroem plantações com alguma frequência. No ano passado, as autoridades do país realocaram 35 leões do parque nacional de Serengeti após uma sequência de ataques a humanos e animais.