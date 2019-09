Um incêndio numa escola em Monróvia, capital da Libéria, resultou na morte de pelo menos 23 crianças.

De acordo com a BBC, o fogo terá deflagrado nas primeiras horas da manhã, enquanto os alunos dormiam, num edifício junto à mesquita.

O número de vítimas mortais pode aumentar, uma vez que as autoridades continuam à procura de corpos entre os destroços do edifício.

O presidente da Libéria, George Weah, numa publicação na rede social twitter, prestou condolências às famílias destas crianças: “É uma altura complicada para as famílias das vítimas e toda a Libéria. As mais profundas condolências aos enlutados”.

My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire that engulfed their school building. This is a tough time for the families of the victims and all of Liberia. Deepest condolences go out to the bereaved