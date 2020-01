/ AM

O México registou 34.582 assassínios em 2019, mais 913 do que no ano anterior e o número mais elevado desde a primeira contagem oficial feita há 20 anos, anunciaram as autoridades mexicanas.

A Secretaria Executiva do Sistema Nacional de Segurança Pública informou que só em dezembro ocorreram 2.884 homicídios no México.

No entanto, um especialista em questões de segurança da Universidade Nacional Autónoma do México (UNAM) González Ruiz afirmou que "o número de homicídios em 2018 e 2019 é praticamente idêntico".

Para suportar esta afirmação, González Ruiz disse à agência de notícias EFE que, embora o número total seja diferente, a taxa anual de assassínios a cada 100.000 habitantes, é praticamente idêntica.

González Ruiz concluiu que atualmente "existe uma estabilização" nas estatísticas de homicídios, tendo por referência a taxa anual dos últimos cinco anos.

Em 2019, a taxa anual de assassínios foi de 23,23 por 100 mil habitantes, contra 23,22 por 100 mil em 2018, indicou.

A mesma taxa era de 16,42 em 2016, e em 2017 foi de 20,18.