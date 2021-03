Pelo menos 300 pessoas terão ficado feridas após quatro explosões registadas num quartel militar na cidade de Bata, na Guiné Equatorial, estimaram as autoridades, adiantando que há mortos e muitos desaparecidos debaixo dos escombros.

"Até agora desconhece-se o número total de falecidos, mas estima-se que sejam cerca de 300", adiantou o Ministério da Saúde e Bem Estar Social da Guiné Equatorial através da sua conta oficial na rede social Twitter.

De acordo com a mesma fonte, as explosões ocorreram no bairro de Mondong Nkuantoma, em Bata, maior cidade e capital económica da Guiné Equatorial, onde se localiza um quartel militar.

"Estima-se que haja mortos e muitos desaparecidos debaixo dos escombros", acrescentou o ministério, que pediu a médicos e enfermeiros voluntários para se dirigirem ao Hospital Regional de Bata.

As autoridades de saúde apelaram também para a contribuição de dadores de sangue.

Para já é desconhecida a origem das explosões, mas uma fonte da Guiné Equatorial contactada pela agência Lusa adiantou que terá explodido o paiol do quartel militar do bairro de Nkoantoma.

Este quartel fica situado num zona habitacional e imagens transmitidas pela TVGE mostram dezenas de pessoas a fugir do local, muitas delas feridas.

PRAY FOR BATA (EQUATORIAL GUINEA) there’s has been for explosions in the economic capital city of Bata, Equatorial Guinea. No source, the internet and network is shut down 🙏🏾🙏🏾🇬🇶🇬🇶🇬🇶🇬🇶🇬🇶 pic.twitter.com/HXxSiF0QzM