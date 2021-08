São já 724 os mortos confirmados pela proteção civil do Haiti após o sismo que ontem abalou o país, informa a agência Reuters. Segundo as autoridades, o número de feridos será superior a 1800.

Um sismo de magnitude 7.2 na escala de Richter foi registado às 08:29 deste sábado (13:29 em Lisboa) na região oeste do Haiti. O abalo ocorreu a oito quilómetros da cidade de Petit Trou de Nippes, a cerca de 150 quilómetros da capital Port-au-Prince, e a uma profundidade de 10 quilómetros.

Apesar de mais intenso, o sismo de sábado foi menos destruidor do que o de 2010. A missão de reconhecimento das Nações Unidas que visitou as áreas afetadas encontrou "danos menos significativos do que o inicialmente esperado", disse o gabinete da ONU para os Assuntos Humanitários, que registou mais de 700 edifícios colapsados, incluindo hospitais e escolas, e 3.778 casas destruídas.

“As necessidades humanitárias mais urgentes estão ligadas ao fornecimento de assistência médica e água, saneamento e higiene”, disse a organização.

O primeiro-ministro Ariel Henry declarou estado de emergência nacional durante um mês. O governo solicitou ajuda internacional específica para operações de busca e resgate, declarando que apoio adicional não será solicitado até que a extensão dos danos seja conhecida.