Pelo menos uma pessoa morreu, esta sexta-feira, na fronteira do Brasil com a Venezuela depois dos militares abrirem fogo contra civis, denunciaram os líderes da comunidade indígena, citada pela Reuters.

Nos confrontos entre militares e civis, ficaram ainda feridas 15 pessoas que integravam o grupo de indígenas que tentava manter aberta uma parte da fronteira com o Brasil.

A vítima mortal foi identificada pelo deputado Ángel Medina Devis como Zorayda Rodriguez, de 42 anos, uma vendedora ambulante que pertencia à comunidade indígena.

#CONFIRMADO Lamentablemente la indigena Zoraida Rodriguez de la Comunidad Kumaracapay en #GranSabana fallecio luego de ataque del ejército esta madrugada — Angel Medina Devis (@AngelMedinaD) 22 de fevereiro de 2019

Já segundo o deputado Américo de Grazia há três pessoas com ferimentos graves e uma terá mesmo sucumbido aos ferimentos, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

Na quinta-feira, Nicolas Maduro ordenou o encerramento das passagens de fronteira da Venezuela com o Brasil e vários venezuelanos estão a entrar no Brasil por Roraima, nomeadamente para comprar mantimentos, para fazer face à escassez no país.

"Decidi (que) no sul da Venezuela (...) a partir das 20:00 de hoje (00:00 de sexta-feira em Lisboa) (...) fica encerrada total e absolutamente, até nova ordem, a fronteira terrestre com o Brasil”, anunciou Maduro numa reunião com militares no forte Tiuna de Caracas, o maior quartel do país.

Numa mensagem na rede social Twitter, justificou a decisão como "ações para proteger a paz nacional".

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.

A maioria dos países da União Europeia, entre os quais Portugal, reconheceram Guaidó como Presidente interino encarregado de organizar eleições livres e transparentes.

Esta crise política soma-se a uma grave crise económica e social que levou mais de 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da ONU.

Na Venezuela residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes.